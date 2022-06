Serena Williams (40) twijfelt over tennistoekomst na rentree in Eastbourne: ‘Dat weet ik nu echt nog niet’

NK tijdrijden: Zeeuwse belofte moet weer opboksen tegen de elites

EMMEN - In 2021 vond Shirin van Anrooij het maar oneerlijk. Bij het NK tijdrijden in Emmen was er geen aparte wedstrijd voor de belofte-vrouwen. Hoewel ze de Kapelse tussen de elites veruit de snelste renster onder de 21 jaar was, kreeg ze geen rood-wit-blauwe trui. De situatie is nog niet veranderd; woensdag moet ze weer opboksen tegen de elite-vrouwen. Misschien is een podiumplaats mogelijk.

20 juni