Sensatie Karatsev kan Djokovic niet afhouden van negende finale in Melbourne

Vlissinger eert ouders: ‘Bij Elfsteden­tocht 1947 redden zij het leven van 20 schaatsers’

16 februari VLISSINGEN - Vlissinger Djurre Leenstra (76) bracht zijn jongste jaren door op de zuivelfabriek van Bartlehiem, waarvan zijn vader de directeur was. Tijdens de Elfstedentocht van 1947 maakte hij deel uit van een bijzondere reddingsactie. ,,Het heeft mijn ouders altijd gestoken dat daar nooit over is gerept”, zegt hij. ,,En dat terwijl daar toch het leven van 20 à 24 schaatsers is gered.”