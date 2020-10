Sensatie in Parijs: topfavoriete Halep kansloos tegen Swiatek

PWG is na nieuwe zege koploper in de eerste klasse

3 oktober NIJMEGEN - De dammers van PWG ’s-Gravenpolder hebben ook hun tweede wedstrijd in de nationale clubcompetitie gewonnen. In Nijmegen won het team met 10-6 van de plaatselijke Damcombinatie. Het Zuid-Bevelandse achttal deelt na twee ronden de koppositie in de eerste klasse C met De Variant, maar heeft een iets beter bordpuntensaldo.