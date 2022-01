Sensatie bij Australian Open: Amanda Anisimova knikkert titelverdedigster Naomi Osaka uit toernooi

In het vrouwentoernooi heeft Ashleigh Barty zich op overtuigende wijze geplaatst voor de vierde ronde. De Australische nummer 1 van de wereld was met 6-2 6-3 te sterk voor de Italiaanse Camila Giorgi. De 25-jarige Barty, die het afmaakte met een lovegame, heeft in haar eerste drie duels in Melbourne nog geen enkele servicegame verloren. Ze heeft pas acht games afgestaan.

Victoria Azarenka is ook doorgedrongen tot de vierde ronde. Dat ging ten koste van Elina Svitolina. De tennisster uit Belarus gunde de als 15e geplaatste Oekraïense slechts twee games: 6-0 6-2. Het eenzijdige duel duurde slechts 67 minuten. De inmiddels 32 jaar oude Azarenka, tegenwoordig de nummer 25 van de wereld, is tweevoudig winnares in Melbourne. Ze won de Australian Open in 2012 en 2013. Vorig jaar verloor ze al in de eerste ronde.