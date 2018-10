Seizoen Goffin zit er op vanwege blessure

,,De klachten werden alleen maar erger en na onderzoek is duidelijk geworden dat er sprake is van een botoedeem. Ik zal zeker een maand nodig hebben om te herstellen en moet daarom helaas melden dat mijn seizoen voorbij is'', schreef Goffin op Twitter.



Goffin verliest veel punten voor de wereldranglijst waarop hij nu nog elfde staat. In Shenzhen, waarin hij vorige week in de tweede ronde verloor van de Brit Andy Murray, had hij vorig jaar gewonnen. Die toernooizege kreeg toen een vervolg met winst in Tokio, terwijl hij later nog de halve finales bereikte in Basel. Goffin: ,,Ik ben zeer teleurgesteld dat ik de komende toernooien er niet bij ben. Nu werk ik aan mijn herstel om zo snel mogelijk mijn voorbereiding op het komende tennisjaar te starten.''