Schuurs volgend jaar een koppel met Peschke

De inmiddels 44 jaar oude Peschke is de voormalig nummer een van de wereld in het dubbelspel. Momenteel bezet ze op de wereldranglijst de 21e plek. Schuurs, de beste dubbelspeelster van Nederland, staat zestiende.



Schuurs sluit volgende week haar seizoen af op de WTA Finals in Shenzhen, het eindejaarstoernooi voor de beste acht koppels. Dat is haar laatste toernooi met Grönefeld. Peschke is ook aanwezig in Shenzhen, maar dan als reserve.