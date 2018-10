Schuurs naar halve finales in dubbel Peking

Het als vierde geplaatste duo versloeg in de kwartfinale de Amerikaanse Nicole Melichar en Kveta Peschke uit Tsjechië in de supertiebreak: 6-2 3-6 10-8.

Schuurs en Mertens stuiten in in de halve eindstrijd op de als tweede geplaatste Tsjechische tennissters Andrea Sestini Hlavackova en Barbora Strycova. Het Nederlands-Belgische koppel plaatste zich vorige week met winst van het toernooi in Wuhan al voor de WTA Finals in Singapore. Voor Schuurs was dat al haar zevende toernooizege in 2018, de derde samen met Mertens.