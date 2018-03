Schuurs met Mertens naar kwartfinale Miami

VIDEO Vlissingen spoelt kater niet weg

17:51 VLISSINGEN - Hoofdklasser VC Vlissingen is er niet in geslaagd de kater van vorige week (2-0-nederlaag tegen Goes) weg te spoelen. Zondagmiddag kwam de ploeg van trainer John Karelse in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen laagvlieger Juliana '31.