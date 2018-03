Schuurs met Mertens in halve finale vrouwendubbel Miami

Dumoulin gespot op kasseien van Tour-etappe negen

19:15 Tom Dumoulin heeft nog geen uitspraak gedaan of hij dit jaar meedoet aan de Tour de France. Des te opvallende was het dat de renner van Sunweb vandaag is gespot op de kasseien van Roubaix. Op een stuk dat deel uitmaakt van de negende etappe van de Tour.