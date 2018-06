Schuurs mag in Birmingham op voor negende dubbeltitel

Dekkers voor de derde keer op rij op NK-podium

17:03 PHILIPPINE - Roy Pieters is zaterdag in Philippine Nederlands kampioen geworden bij de elite zonder contract. De 29-jarige Noord-Hollander is de opvolger van Hans Dekkers uit IJzendijke, die in de sprint zijn meerdere moest erkennen in Pieters. Achter Jeff Vermeulen eindigde de Zeeuws-Vlaming nog wel als derde.