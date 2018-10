Schuurs kansloos onderuit op WTA Finals

Veenstra: Enige manier om iets teweeg te brengen, was een keer verliezen

16:21 GOES - Goes-trainer Rogier Veenstra gooit het in de aanloop van het duel tegen OJC Rosmalen over een andere boeg. De verliespartij tegen Quick’20 (2-3), op dat moment hekkensluiter in de derde divisie, schudde de spelersgroep en staf afgelopen zondag wakker. ,,Iedereen vond dat de nederlaag aan onszelf lag. Wij kunnen geen wedstrijden op 95 procent winnen.”