Schuurs kan verwachtingen niet waarmaken: eerste ronde eindstation

Yerseke 100 jaar: Liza Lamper kan niet zonder

7:00 YERSEKE - Ajax, VV Houdt Dapper Stand of Ierseksche Boys. Inmiddels kennen we het gewoon als VV Yerseke. Vandaag viert de club haar 100-jarig jubileum en dus duiken we in het archief van oersupporter Liza Lamper, die in meer dan zestig jaar amper een wedstrijd heeft gemist.