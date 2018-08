Schuurs in halve finales dubbel, Bertens niet

Debbie Offermans heeft de beste papieren op ZK dressuur

10 augustus NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Het Zeeuws dressuurkampioenschap ging vrijdag in Nieuw- en Sint Joosland uitstekend van start. Het niveau was hoog en de verschillen klein. Zaterdag strijden de beste combinaties om de medailles. Een spannende ontknoping ligt in het verschiet, want de kaarten zijn beslist nog niet geschud.