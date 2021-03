Schuurs in dubbelspel Dubai razendsnel klaar met Bertens en Pattinama-Kerkhove

Winst en verlies voor beachvol­ley­bal­sters Keizer/Meppelink in Qatar

9 maart Het beachvolleybalduo Sanne Keizer/Madelein Meppelink is met wisselend succes begonnen aan het 4-sterrentoernooi in Qatar. Het als elfde geplaatste koppel startte in poule F met een overwinning tegen de landgenoten Marleen Ramond-Van Iersel en Pleun Ypma: 21-19 21-15. Daarna moesten Keizer en Meppelink hun meerdere erkennen in de Europese kampioenen Anouk Vergé-Dépré en Joana Heidrich uit Zwitserland: 21-13 21-18.