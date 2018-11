Schuurs gaat dubbelen met Amerikaanse Mattek-Sands

Veenstra: ‘Voor deze wedstrijd hoef ik niemand te motiveren’

15:15 GOES - Na een weekendje rust treft Goes zondag om 14.00 uur koploper TEC, dat slechts één duel verloor in de derde divisie. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt vijf punten. ,,Kunnen we de aansluiting hervinden, of moeten we na afloop ietsjes naar beneden kijken?”, kent trainer Rogier Veenstra het belang van de wedstrijd.