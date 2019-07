Schuurs en Grönefeld vechten zich terug

De Vos spurt Pleijte eruit in Zoutelande bij start Straten­loop­cir­cuit

21:27 ZOUTELANDE - De eerste wedstrijd voor het Koole Sport Stratenloopcircuit leverde woensdagavond meteen een pittig spektakel op. Patrick de Vos werd na een eindsprint met Tim Pleijte de snelste in 31 minuten en 26 seconden, op drie seconden gevolgd door de jarige Pleijte. Samantha Luitwieler, die in de Kustmarathon vierde werd, was de snelste vrouw in 36.35, ruim voor Leonie Ton.