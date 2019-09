Schorsing Chromatsjeva ingekort tot een maand

DERBY/VIDEO Gevaert wil dat Hoek zijn dna behoudt in derby tegen Goes

7:00 HOEK - Kort na de nederlaag bij Ter Leede (3-2) gaf Lieven Gevaert zijn spelers een boodschap mee. ,,Na de drie overwinningen heb ik steeds gezegd dat we niet euforisch moesten worden’’, vertelt de trainer van Hoek. ,,Nu we een keer hebben verloren, moeten we dus ook niet meteen pessimistisch worden. Het zat zaterdag snel tegen, daarna liepen we achter de feiten aan.’’