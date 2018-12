Schoofs ziek, titel voor Kerkhove

overzicht Swift spoelt vieze smaak weg met stortvloed aan treffers

12:29 MIDDELBURG - Een week na de deceptie tegen Oranje Wit herstelden de korfballers van Swift zich prima. Dat uitte zich vooral in veel doelpunten. Doordat ook Achilles zich op dat vlak niet onbetuigd liet, werd ook het publiek de grote winnaar. En doordat titelconcurrent Fiks verloor, gaat Swift als één van de vier koplopers in de overgangsklasse D het kerstreces in.