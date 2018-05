Schoofs verrast favoriet Witthöft in Frankrijk

De 23-jarige Duitse staat 59ste op de wereldranglijst, 139 plekken hoger dan Schoofs die terug te vinden is op de 198ste plaats. Schoofs, die succesvol de kwalificaties doorliep, kon in de eerste ronde dus direct aan de bak.



De Gelderse trok haar goede vorm door in de eerste set en liep meteen uit naar 5-1. Witthöft, die op WTA-niveau al een toernooi wist te winnen (Luxemburg, 2017), kwam nog wel een break terug maar moest toch buigen voor de Nederlandse. In de tweede set ging het gelijk op maar Schoofs was in de laatste game op de service van Witthöft uiterst effectief door haar eerste matchpoint direct te verzilveren.



Arantxa Rus werd in hetzelfde graveltoernooi uitgeschakeld door de Tunesische Ons Jabeur (0-6 3-6).