Schoofs strandt bij challenger in zicht van de finale

TOP heeft zijn zinnen gezet op de play-offs

16 november ARNEMUIDEN - Bij TOP zijn ze nog allerminst tevreden over het huidige seizoen. ,,In alle wedstrijden was te zien dat het bij ons nog niet lekker draait”, zegt Jurgen Janse. De 23-jarige Arnemuidenaar weet dat in de zaalcompetitie, die zaterdag begint met een thuiswedstrijd tegen Meervogels, een hoger niveau gehaald moet worden om bovenin mee te kunnen doen.