Schoofs luistert debuut in Rosmalen op met zege

Hoek met bloed, zweet en tranen richting de derde divisie

10 juni HOEK – Drie jaar nadat Hoek uit de topklasse degradeerde, heeft de Zeeuws-Vlaamse club weer een promotie te pakken. Zaterdagmiddag eindigde de return van de finale van de nacompetitie tegen Ajax in een 1-2-nederlaag. Omdat de ploeg dinsdagavond in Amsterdam al met 1-3 had gewonnen, is de gewenste stap omhoog toch een feit. Het betekent ook dat trainer Jannes Tant na bijna drie seizoenen afscheid neemt met een hoofdprijs en de club achterlaat in de derde divisie.