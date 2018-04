Schoofs loopt finale mis op Sardinië

column barry van der hooft Rode kaart

8:01 Wie je de afgelopen dagen ook sprak over de Europese duels van deze week; niemand had het als saai ervaren. In de Champions League en Europa League kregen we mooie wedstrijden voorgeschoteld. De acht duels leverden bijvoorbeeld 27 goals op. Waar het op kantoor, in het café en op het voetbalveld vooral over ging was natuurlijk de rode kaart van Gianluigi Buffon.