Schoofs grijpt naast eindzege in Canada

De 38-jarige Arn was zes jaar geleden nog de nummer veertig van de wereldranglijst. De 29-jarige Schoofs stond voor de tweede keer op rij in een eindstrijd van een ITF-toernooi. Begin oktober moest ze in de finale van de titelstrijd in het Franse Clermont-Ferrand haar meerdere erkennen in Vera Lapko uit Wit-Rusland.