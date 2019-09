Schoofs en Kerkhove onderuit in Zhengzhou

Roemeratoe moet naar zijn lichaam luisteren

9 september HENGELO - Nadat een doorbraak de afgelopen jaren nog was uitgebleven, pakte Godfried Roemeratoe tijdens de voorbereiding op dit seizoen zijn kans bij FC Twente. De controlerende middenvelder startte tot nu toe in alle vijf competitieduels van de Tukkers in de basis en presteerde naar behoren. KNVB-coach Bert Konterman riep de Souburger ook op voor twee interlands met Oranje onder 20, maar afgelopen week haakte Roemeratoe na de wedstrijd in en tegen Engeland (0-0) noodgedwongen af.