Schoofs al vroeg uitgeschakeld in Karslruhe

Nancy van de Ven wordt woensdag geopereerd aan knie, volgende GP niet in gevaar

29 juli VLISSINGEN – Motorcrossster Nancy van de Ven wordt woensdag aan de knie geopereerd, waaraan ze zaterdag tijdens de Grand Prix van Loket geblesseerd raakte. De verwachting is dat ze wel weer op tijd hersteld is voor de volgende WK-wedstrijd, die over een kleine drie weken in Italië is.