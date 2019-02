Scholieren en vrijwilligers maken velden bij NEC en RKC sneeuwvrij

OVERZICHT Volleybal­lers van BOK hebben het licht gezien: derde zege op rij

11:49 VLISSINGEN - De volleyballers van Bok zetten in de eerste klasse hun opmars voort. De Bevelanders wonnen in een vooruit gespeeld duel met 3-1 van Voko en nestelden zich in het linkerrijtje. Forza verloor in de derde divisie met 4-0 van Erasmus Volley. De vrouwen van VVS'92 (eerste klasse) legden het af tegen de ongenaakbare koploper De Burgst Breda 2: 4-0.