Scholier (13) verslaat dartslegende Phil Taylor

Can Avci geeft nooit op

7:00 TERNEUZEN - Can Avci had eigenlijk niets met de bokssport. Hij reageerde helemaal niet enthousiast toen zijn broer Cem hem in 2014 vroeg mee te gaan naar boksschool Golden Gloves in Gent. Uiteindelijk zwichtte hij. ,,In eerste instantie vond ik het boksen niet leuk, maar dat veranderde naarmate ik meer ging trainen.’’