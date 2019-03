Schippers en Visser het bos in, Arveladze showt gevoel voor mode

Hond Mexx heeft weinig trek in hardlooptraining

Hier staat een goed stel hoor. Atleten Dafne Schippers, Nadine Visser, Marije van Hunenstijn, Eva Hovenkamp en Naomi Sedney besloten vandaag gezamenlijk het bos in te trekken voor een training. Mexx, de hond van Schippers die zelfs een eigen Instagramaccount heeft, mocht ook mee. Al lijkt die er wat minder zin in te hebben dan de vijf dames.

Sinkgraven in Marokko

Daley Sinkgraven benut de interlandperiode nuttig. De Ajacied is afgereisd naar Marrakech in Marokko waar hij zo te zien over het weer weinig te klagen heeft.