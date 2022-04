Scherpe Michael van Gerwen is eerste Nederlandse kwartfinalist in München

Euro TourMichael van Gerwen heeft zich met een sterk optreden tegen Rob Cross verzekerd van een plek bij de laatste acht op de German Darts Grand Prix. De Vlijmenaar sloeg in het duel der ex-wereldkampioenen al gauw een gaatje en werd niet meer gegrepen door de Engelsman: 6-3. Later vanmiddag voegt nog een Nederlander zich bij de kwartfinalisten, de vraag is alleen nog even wie.

Gisteren was het al bijltjesdag bij de German Darts Grand Prix. In München sneuvelde de helft van de geplaatste spelers, waarna Michael van Gerwen overbleef als favoriet voor de eindzege. De nummer 3 van de wereld won het vorige toernooi uit de Euro Tour in Hildesheim, maar kwam op eerste paasdag ondanks een torenhoog gemiddelde zelf goed weg tegen Chris Dobey (6-5). Mighty Mike was dus gewaarschuwd.

Van Gerwen begon zijn eerste van potentieel vier wedstrijden vandaag scherp. Hij hield zijn eigen leg en profiteerde in de tweede van een slordige beurt van Rob Cross. Met een 180-score lijnde hij de eerste break van de achtste finale op, om de derde leg daar ook weer mee te openen. In een mum van tijd was het gat drie.

Oud-wereldkampioen Cross (2018) kwam daarna nog wat beter in de partij. Voltage stond in het middengedeelte van de partij zelfs even beter te scoren dan zijn Nederlandse tegenstander en pakte een break terug, maar boog toch in de negende leg. Van Gerwen maakte het in stijl af door 126 van het bord te gooien voor 6-3. Zijn cijfers waren met een gemiddelde van 103,68 punten per beurt en een uitgooipercentage van 50% wederom indrukwekkend.

Van Gerwen gaat het vanavond bij de laatste acht opnemen tegen Keegan Brown, de nummer 64 van de Order of Merit. Ook onder anderen Jonny Clayton plaatste zich al voor de kwartfinales.

Later vanmiddag komen er nog twee Nederlanders in actie in de achtste finales. Wesley Plaisier en Dirk van Duijvenbode strijden in een rechtstreeks duel om een ticket voor de kwartfinales. Die worden vanavond gespeeld, net als de halve eindstrijd en de finale.

Uitslagen achtste finales



• Keane Barry - Martin Lukeman 5-6

• Martin Schindler - Ryan Searle 6-1

• Scott Waites - Damon Heta 3-6

• Jonny Clayton - Max Hopp 6-1

• Madars Razma - Keegan Brown 4-6

• Michael van Gerwen - Rob Cross 6-3

• Michael Smith - Luke Humphries

• Wesley Plaisier - Dirk van Duijvenbode

Kwartfinales (vanaf 19.00 uur)

• Martin Lukeman - Martin Schindler

• Damon Heta - Jonny Clayton

• Keegan Brown - Michael van Gerwen

Halve finales (vanaf 21.00 uur)

Finale (start 22.15)