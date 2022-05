Schema bekend, Van de Zandschulp treft Nadal in stadion: ‘Ik kan van iedereen winnen’

De 33-jarige Koolhof, als zesde geplaatst met de Brit, mikt in Parijs op zijn eerste grandslamtitel. De nummer 11 van de wereld heeft dit seizoen al vier titels veroverd en voert met Skupski de wereldranglijst over 2022 aan.

In 2020 stond Koolhof in de finale van de US Open. In dat jaar reikte hij ook tot de laatste vier op Roland Garros, zijn beste resultaat in Parijs.