Schaatspak Schouten levert ruim 10.000 euro op voor Giro555, KNVB vangt vluchtelingen op

OVERZICHT Lees hier alles over de pijnlijke nederlaag van Goes, gebroken jeugdlief­des, wereld­goals en een master­class

VLISSINGEN - Er stond zaterdag weer een bomvol voetbalprogramma op de planning. Op enkele afgelastingen na rolde de bal op de meeste velden. Zo kwamen derdedivisionisten Hoek en Goes met wisselend succes in actie en deed Oostkapelle/Domburg goede zaken in de strijd om de koppositie in de tweede klasse.

12 maart