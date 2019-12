Sari van Veenendaal: Boven de rest uitsteken, dat staat mij niet

Kustmara­thon voegt trail voor vrouwen toe aan programma van 2020

13:17 ZOUTELANDE - Het Kustmarathon-weekeinde wordt in 2020 uitgebreid met een 15 kilometer lange trail voor vrouwen. Deze zogenaamde Ladiestrail wordt op de openingsavond (vrijdag 2 oktober) afgewerkt, parallel aan de Ladiesrun. Nergens in Nederland is momenteel een trail specifiek voor vrouwen.