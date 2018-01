Sandgren excuseert zich op Twitter

Sandgren zocht in het verleden via sociale media contact met mensen uit rechts-extremistische hoek. De tot voor kort onbekende tennisser plaatste zelf ook de nodige homofobe en racistische opmerkingen op Twitter. Die berichten kwamen naar boven toen de Amerikaan met opzienbarende prestaties de aandacht trok in Melbourne. Het leidde tot een storm van kritiek. Onder anderen Serena Williams riep Sandgren op excuses te maken.

Dat deed hij zaterdag in een lange boodschap. ,,Ik heb zelf geen rechts-extremistische ideeën en wil ook niet geassocieerd worden met die mensen. Ik geloof in de gelijkheid van mensen en steun iedereen met een open geest. In het verleden heb ik me niet altijd zo opgesteld, dat spijt me.''