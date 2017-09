Salaris Neymar uitgelekt: spits verdient 4.000 euro per uur

VIDEO Tempo van Erwin Harmes in Tholen is 'bijna niet meer normaal'

23 september THOLEN - ,,Het ging precies zoals ik me had voorgesteld” , liet een blije Erwin Harmes weten na zijn tweede zege in de Halve Marathon van Tolen. Met een tijd van 1.10.17 was hij ruim twee minuten sneller dan vorig jaar.