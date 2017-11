Sagan leeft zich uit met tatoeagenaald

Rogier Veenstra trots op 'geduldig' Goes

12 november VLISSINGEN - Goes-trainer Rogier Veenstra glunderde na de zege in de derby tegen provinciegenoot Vlissingen (1-2). In de kleedkamer van de bezoekers was het groot feest. ,,De jongens beseften dat ze meekunnen met spelers die al jaren in de hoofdklasse actief zijn.''