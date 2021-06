Sabalenka vrij moeizaam ronde verder

Dafne Schippers naast podium in nat Luzern

29 juni Dafne Schippers is bij atletiekwedstrijden in het Zwitserse Luzern op de vierde plaats geëindigd op de 100 meter in een tijd van 11,41. Dat was een tegenvallende tijd, maar in het regenachtige weer vielen de meeste tijden enigszins tegen. Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust won in 11,09. Marije van Hunenstijn, die evenals Schippers op de Olympische Spelen in Tokio uitkomt op de 100 meter, werd zesde in 11,50.