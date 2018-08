Sabalenka naar finale New Haven

Hoek sluit drukke week af in Veenendaal

24 augustus HOEK - De misschien wel drukste week van het nog prille seizoen sluit Hoek vanmiddag af met de openingswedstrijd in de derde divisie, in Veenendaal tegen Dovo. Er was een week geleden vreugde na de bekerwinst tegen ADO’20 (3-0), maar die werd vier dagen later gevolgd door een kater in Gemert. Daar speelde Hoek een slopende bekerwedstrijd van 120 minuten (1-1), waarbij het een uur lang met tien man speelde en na strafschoppen werd uitgeschakeld. Veel tijd om te treuren was er echter niet.