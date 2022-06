Sabalenka met veel moeite naar halve finales Rosmalen

Als Kooij de broers Van Dijke niet had... (opnieuw winst Jum­bo-Vis­ma in ZLM Tour)

GOES - De jury van de ZLM Tour heeft donderdag de Italiaan Jakub Mareczko de overwinning in de tweede etappe ontnomen. Hij was in Goes tijdens de sprint te ver van zijn lijn afgeweken. Mick van Dijke, die daar direct de dupe van was geworden, vond de straf meer dan terecht. ,,Hij zou gediskwalificeerd moeten worden”, zei de renner van Jumbo-Visma op het parkeerterrein van het Omnium, nog voordat dat ook daadwerkelijk gebeurde. ,,Ik vond dit echt niet kunnen. Hij hoefde niet opeens twee meter naar links te sturen. Ik vond dit geen eerlijke sprint.”

