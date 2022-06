Sabalenka met veel moeite naar halve finales, Koolhof weer te sterk voor Van de Zandschulp

Alain de Smit verwijst Eloy Raas in Zaamslag naar zijn volgende tweede plaats

ZAAMSLAG - Wielrenner Alain de Smit was donderdagavond de beste in Zaamslag. De renner uit IJzendijke versloeg Eloy Raas uit Goes die daardoor wéér genoegen moest nemen met een tweede plaats in een TMZ-wedstrijd.

