Ruud Gullit vertelt hilarisch ‘lulverhaal’ uit Milan-tijd: ‘No respect!’

‘Op de fiets naar Wembley voor de Europacup 1-finale van 1971’

8:58 TERNEUZEN Het is deze maand vijftig jaar geleden dat Ajax op Wembley voor het eerst de Europacup 1 won. Na de verloren finale van 1969 was het de opmaat voor de succesvolste jaren van de Amsterdammers, die daarmee internationaal opzien baarden. Aector Dooms was in Londen met een paar duizend landgenoten getuige van die historische overwinning. De Terneuzenaar genoot van de zege en dwong zelf bij velen bewondering af, omdat hij met een collega op de fiets naar Wembley was gegaan. Een halve eeuw later blikt Dooms terug op een onvergetelijk avontuur.