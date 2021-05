Ruud en Shapovalov verliezen geen set en bereiken finale in Genève

Opmerke­lijk: zwemfinale moet opnieuw na fout bij startsig­naal, toch geen EK-zilver Toussaint

19:47 Kira Toussaint dacht vrijdagavond weer een medaille te hebben gepakt bij de EK in Boedapest, maar de finale van de 100 meter rugslag moet opnieuw worden gezwommen. De Zweedse zwembond had protest aangetekend omdat er iets mis was gegaan met het startsignaal, iets waar met name de Zweedse Louise Hansson last van had bij de start.