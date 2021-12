Rusland ten koste van Zweden door in Daviscup

TOPSCORERS Martijn Simonse (Luctor Heinkens­zand) maakte 24 van zijn laatste 25 goals op eigen veld

VLISSINGEN - Met een half puntje voorsprong gaat Steve Schalkwijk (Hoek) als koploper van het PZC-topscorersklassement waarschijnlijk de winterstop in. Waarschijnlijk, want de competitie is nog niet officieel afgeblazen voor 2021. Martijn Simonse en Kevin van Iersel hijgen namens Luctor Heinkenszand in de nek van Schalkwijk.

30 november