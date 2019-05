Rus treft Russin in kwalificatie Roland Garros, Schoofs tegen Watson

Ton loopt in Basel bijna 220 kilometer in 24 uur en wint dik

19 mei BASEL - Duuratlete Leonie Ton uit Wissenkerke is zondag bij een 24 uursloop in Basel met overmacht de eerste vrouw geworden. De Noord-Bevelandse haalde in een heel etmaal een afstand van 219,914 kilometer. Daarmee werd ze zelfs zesde overall.