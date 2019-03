Rus plaatst zich niet voor hoofdtoernooi in Miami

Adri Franke gooit balletje op voor FC Walcheren

7:00 VLISSINGEN - Alleen als de Zeeuwse clubs samenwerken, is het vrouwenvoetbal in de provincie levensvatbaar en toekomstbestendig. Dat is de stellige overtuiging van Adri Franke, die al meer dan een half leven werkzaam is in deze tak. Donderdag brengt hij clubs samen om zijn plannen in de week te leggen.