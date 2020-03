Rus naar tweede ronde Monterrey

Ben Sellam schuldbe­wust, maar wel in beroep tegen schorsing KNVB

18:16 VLISSINGEN - Karim Ben Sellam gaat in beroep tegen de straf van vijftien maanden die hem door de KNVB is opgelegd. De reservedoelman van Vlissingen heeft heel veel spijt van zijn actie op 26 januari, maar is van mening dat de KNVB hem ten onrechte neerzet als een agressieve jongen. ,,Toen ik de beelden terug zag schrok ik me rot. Het was een totale black-out.‘’