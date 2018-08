Rus naar tweede ronde kwalificatie US Open

Bekijk hier de samenvat­ting van de winst van Ajax op Dinamo Kiev

22 augustus Ajax verdedigt volgende week dinsdag in Oekraïne een 3-1 voorsprong voor een plek in de poulefase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag won vanavond in de uitverkochte Johan Cruijff Arena met 3-1 van Dinamo Kiev door doelpunten van Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic in de eerste helft.