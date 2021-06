Rus naar laatste vier in Kroatië

Marhinde Verkerk volgt advies Ron Vlaar op: ‘Neem afscheid op het WK’

10:12 Voor judoka Marhinde Verkerk (35) is het vrijdag haar laatste dag als topsporter. De wereldkampioene van 2009 (tot 78 kilogram), die deelname aan de Spelen misliep, verheugt zich op een nieuw hoofdstuk in haar leven. Op advies van onder anderen oud-voetballer Ron Vlaar zwaait Verkerk af op de WK in Boedapest.