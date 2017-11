Rus met overmacht naar halve finales Taipeh

Rus treft morgen in de strijd om een plaats in de finale de Britse Naomi Broady. Eerder dit jaar was de 27-jarige Broady op het ITF-toernooi van Vancouver in twee sets de baas over de één jaar jongere speelster uit Monster. De Britse is de huidige nummer 122 van de wereld, Rus staat 45 plaatsen lager.

Rus, die vorige week op het WTA-toernooi van Hua Hin nog in de eerste ronde strandde, begon haar opmars tegen de Turkse Ipek Soylu. Daarna volgde een overwinning op de Russische Vitalia Diatsjenko. In Taipei maken outsiders een kans op de titel want alle acht geplaatste speelsters zijn inmiddels uit het toernooi. De Wit-Russische Arina Sabalenka was de nummer één van de plaatsingslijst. Wel is de Zwitserse Belinda Bencic nog actief in. Ze speelt in de kwartinales tegen haar landgenote Jil Teichman. Bencic stond vorig jaar nog in de top tien, maar is door blessures ver weggezakt. Ze won vorige week al het toernooi van Hua HIn en neemt met een wildcard aan het toernooi in Taiwan deel.