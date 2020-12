Rus lost Bertens af als tennisster van het jaar, Koolhof beloond voor winst ATP Finals

Solide overwin­ning Pattinama-Kerkhove in eerste ronde NK

11:33 AMSTELVEEN - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is woensdag zonder problemen doorgedrongen tot de tweede ronde van het Nederlands kampioenschap indoor in Amstelveen. In de eerste set kreeg de Zierikzeese nog wel wat tegenstand van Jasmijn Grimbrere, maar daarna was het verzet grotendeels gebroken: 6-4 6-2.