Rus laat Vondrousova ontsnappen in Rome

Podcast | Etappe 18: 'Vandaag de laatste kans voor een al­les-of-nietsaan­val’

7:03 Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag de laatste kans voor de renners in de top van het klassement om de verhoudingen nog overhoop te gooien. Is het mogelijk of is de overmacht van Jumbo-Visma simpelweg te groot? Als renners als Lopez, Landa, Mas en Porte nog wat willen, dan moet het vandaag.